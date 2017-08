Milan, Montella: "André Silva al top, peccato per Bonaventura"

Vincenzo Montella ha un solo rammarico dopo lo 6-0 allo Shkendija: "Peccato per Bonaventura (uscito nel finale per infortunio, ndr), c'è apprensione, spero di sbagliarmi ma vedremo come sta nelle prossime ore". Tornando alla partita: "Un grande risultato, il merito va ai ragazzi grazie all'approccio iniziale. Sono contento di tutto anche per Antonelli e Montolivo che meritavano queste gioie".



Il tecnico del Milan loda André Silva: "Può e deve crescere molto, ha potenzialità immense ma non diamo giudizi ora. Per chi viene da altri campionati è sempre difficile impattare con il nostro calcio". Su Bonucci: "Difensore di lettura e temperamento. Il discorso pre-partita? Era il suo turno, lo faranno anche altri: è la forza del gruppo".



Montella non si sbottona sul mercato: "Ne ho già parlato troppo, non siamo sazi ma lasciamo lavorare la dirigenza. La società lavora con calma e serenità, io penso solo al Crotone e ad arrivare tra le prime quattro in campionato". Dopo la gara, c'è stato un incontro tra Mirabelli e Raiola: "Ibrahimovic? Ma Raiola ha tanti giocatori bravi: Pogba, Matuidi...".