Milan, Montella: "Abbiamo seminato, ora è tempo di raccogliere"

Nonostante il periodo di certo non facile è un Vincenzo Montella sereno e fiducioso quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Grecia contro l'Aek Atene, fondamentale per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e anche per la permanenza in panchina del tecnico rossonero: "Abbiamo seminato bene, ora è tempo di raccogliere. Domani possiamo qualificarci con anticipo al prossimo turno in Europa League e concentrarci sul campionato".

"Sono a rischio? La mia serenità non è incoscienza, conosco le dinamiche del calcio e penso al bene del Milan - ha spiegato Montella, che poi ha aggiunto - Anche se per molti sono all'ultima spiaggia penso che un po' di turnover sia necessario dopo un ciclo così ravvicinato di partite. Ripeto che c'è qualcosa su cui stiamo lavorando, ed il materiale che ho a disposizione è di qualità".

Bonucci è pronto a tornare dopo la squalifica: "Sta bene e ha recuperato, gli ha fatto bene soffrire dalla panchina. Continuo a pensare che potrà essere un valore aggiunto per il Milan del presente e del futuro".