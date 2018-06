Milan, Mirabelli accoglie Carolina Morace: i tifosi contro il ds

Non è un nomento facile in casa Milan tra il rischio molto concreto di essere escluso dalle coppe e le ultime vicende societarie con il mancato aumento di capitale da parte di Li Yonghong.



I tifosi hanno perso la pazienza e su twitter se la sono presa con Massimiliano Mirabelli e più in generale con la dirigenza (l'ad Marco Fassone) e la proprietà. Il direttore sportivo ha accolto con un post Carolina Morace, allenatrice della squadra femminile fino al 2020, e i supporter ne hanno approfittato per attaccarlo (anche con insulti pesanti) alla luce, come detto, delle vicissitudini finanziarie del club (e dopo la deludente stagione conclusa al sesto posto).



Sono intervenuti in maniera ironica anche i fan dell'Inter invitando l'ex dirigente nerazzurro a tenere duro e ad andare avanti così...

Classe, esperienza e tanta energia. Benvenuta nella nostra squadra Carolina Morace 🔴⚫️

Class, experience and lots of energy. Welcome to our family, Carolina Morace 💪 pic.twitter.com/lyPF0gfmSL — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 22 giugno 2018