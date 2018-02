Milan-Ludogorets, Cutrone non riposa più

Turnover sì, ma senza esagerare. Almeno, senza cambiarli tutti. Rino Gattuso farà riposare molti dei suoi titolarissimi giovedì contro il Ludogorets, sperando che il Milan, forte del 3-0 in Bulgaria all'andata, riesca a passare il turno senza soffrire e risparmiando qualche energia in vista della sfida con la Roma di domenica sera. Così qualcuno sarà costretto agli straordinari.



In Europa League andranno in campo tre dei punti fermi delle ultime partite: in porta Gigio Donnarumma, in difesa Romagnoli, affiancato molto probabilmente da Zapata, davanti Cutrone, nell'inedita posizione di ala sinistra. Gattuso, infatti, confermerà il 4-3-3, ma terrà fuori gli uomini di maggiore qualità, Suso, Calhanoglu, Bonaventura e Biglia. Nel tridente, allora, cambia ruolo il baby centravanti lasciando spazio ad André Silva, mentre a destra ci sarà Borini. A centrocampo Locatelli sarà affiancato da Kessié e Montolivo, il primo assente per squalifica con la Samp e il secondo che probabilmente tornerà in panchina all'Olimpico. I terzini, infine, saranno Abate e forse Rodriguez, perché Antonelli, come Musacchio, ha avuto qualche problema durante l'allenamento.