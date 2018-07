Milan, Leonardo d.g.: ufficiale, si occuperà del calciomercato

Ufficiale: Leonardo è il direttore generale del nuovo Milan. Sarà lui, come annunciato dal presidente Scaroni, ad occuparsi del mercato in questa sessione. Con un comunicato inviato alla stampa alle 18.51, i rossoneri hanno reso noto quanto in realtà tutti già sapevano: "Leonardo is back home (è tornato a casa). Il nuovo corso di AC Milan continua con la nomina di Leonardo De Araujo (“Leonardo”) a Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva, con effetto immediato - si legge nella nota -. Un ritorno ricco di emozioni per i tifosi milanisti, oltre che un innesto professionale di grande esperienza e standing internazionale che rafforzerà la competitività della squadra a livello mondiale".



Il club racconta la carriera di Leonardo in rossonero nelle varie vesti di calciatore, dirigente e poi allenatore. "Sotto una nuova leadership, dopo il recente cambio di proprietà, l’obiettivo primario del club è di tornare stabilmente nell’elite del calcio europeo. La nomina di Leonardo come Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva segna un passo in avanti in tal senso e per un maggiore successo sul campo".



"Ulteriori novità riguardo la composizione della squadra manageriale del Club - si legge - verranno comunicate in seguito". A commentare l'arrivo di Leonardo, che sarà presentato domani alle 16.30, è stato il presidente Paolo Scaroni: “Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla sua grandezza. Leonardo sarà responsabile dell’area sportiva, nonché del calciomercato e – a cominciare da questa finestra di mercato – avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all’interno dei canoni dell’UEFA Financial Fair Play".