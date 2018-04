Milan, Kessie: "Con l'Arsenal abbiamo pagato l'inesperienza"

Franck Kessie, il giorno dopo la sconfitta contro l’Arsenal, spiega il suo punto di vista: "Sulla condizione fisica non ho dubbi, eravamo tutti pronti per questo tipo di gara. È mancata un po’ di esperienza, questo Milan è molto giovane, abbiamo solo due o tre giocatori che sono abituati a fare queste partite e penso sia stato per quello" le parole in esclusiva a Premium Sport.



L'Europa League non è ancora finita secondo il centrocampista ivoriano: "Ora che abbiamo capito com’è il livello siamo pronti a dare tutto giovedì prossimo. Quanto crediamo nella rimonta nella gara di ritorno? Nel calcio tutto è possibile, nell’ultimo scontro in Champions tra il Milan e l’Arsenal, il Milan vinse 4-0 in casa e poi perse 3-0 a Londra. Come noi abbiamo perso in casa, così può succedere anche a loro. È ancora tutto aperto".



Cosa vi ha detto Gattuso dopo la sconfitta europea? "Il mister ci ha fatto un bel discorso, era da tre mesi che non perdevamo e dobbiamo dimenticarci subito di questo stop e pensare alla prossima partita”. È quindi tempo di rituffarsi nel campionato: "Arriviamo carichi alla sfida con il Genoa. Adesso conta solo questo match, dobbiamo prendere i 3 punti. Crediamo molto di poter andare in Champions League".