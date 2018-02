Milan, Kalinic titolare in Coppa Italia

Nikola Kalinic è stato il primo a entrare: tutti i calciatori del Milan, in ritiro a Roma per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sono andati insieme a cena per cementare ulteriormente il gruppo e a fare da apripista nel ristorante che li ha accolti ci ha pensato il croato, evidentemente affamato. Anche, e soprattutto, metaforicamente. Di campo, magari di gol.



Domenica Kalinic è entrato al posto di Cutrone contro la Roma e, dopo aver sprecato un'occasione (complice anche la prodezza di Alisson), ha fornito a Calabria l'assist del 2-0 che ha chiuso i conti: rientrava da un infortunio agli adduttori, sembra guarito dalla pubalgia. Così contro la Lazio toccherà a lui, anche perché Cutrone ha dovuto fare gli straordinari di recente, giocando titolare anche il ritorno dei sedicesimi di Europa League con il Ludogorets.



Gattuso dovrebbe rilanciare il croato tra i titolari, mentre l'altro match winner dell'Olimpico, Calabria, sarà confermato. Per Abate e Montolivo ci sarà spazio più avanti: del resto il Milan ha un ciclo terribile, con Lazio, Inter, Arsenal, Genoa e ancora Arsenal da affrontare in due settimane, e non è ipotizzabile che in campo vadano sempre gli stessi undici.