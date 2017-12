Milan, Gattuso: "Una figuraccia, responsabilità mia"

Gennaro Gattuso deve ancora attendere per ottenere la prima vittoria da allenatore del Milan: "La sensazione è che a livello mentale questa squadra non reagisca, una volta presa una bastonata sui denti non si rialza più - le parole dopo la sconfitta contro il Rijeka -. Quando si indossa questa maglia bisogna rispettarla, a me tutto questo brucia".



Ancora il tecnico rossonero: "Ho scelto io di mettere in campo questa formazione, abbiamo fatto una figuraccia e mi prendo tutta la responsabilità: volevo dare minutaggio a chi si è visto meno e far riposare altri in vista di campionato e coppa Italia". André Silva ancora negativo: "Sembrava un corpo estraneo dentro al campo, devi fare di più quando giochi con la maglia del Milan in Europa".



Gattuso è poco interessato alle vicende societarie con la Uefa ("Penso solo a migliorare le cose in campo") e guarda al futuro: "Mi aspettavo di più, una vittoria sarebbe servita per il morale e ora sarà fondamentale la partita contro il Bologna".