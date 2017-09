Milan, Gattuso: "Un tempo sbagliavi e prendevi gli schiaffoni"

Gennaro Gattuso ha accettato una sfida nuova quest'estate e la vive a modo suo. Il tecnico della Primavera del Milan si è rimesso in gioco dopo le esperienze in Serie B e ora spiega come sta affrontando la sua avventura.



"È la prima volta che lavoro con i ragazzi, è un mondo nuovo. La cosa che cerco di trasmettere loro sono le regole. I giovani di oggi non capiscono la fortuna che hanno: sembra gli sia tutto dovuto e vogliono prendere le decisioni da soli, ma le decisioni le prendono a casa loro, non negli spogliatoi".



"Quando si frequenta uno spogliatoio, con venti ragazzi, ci vogliono disciplina e rispetto e sono difficili da trasmettere. Un tempo se si sbagliava si prendevano schiaffoni. Ora non si può più perché c'è il Telefono Azzurro", ha scherzato.



"In campo la mia forza è stata la grinta, il non mollare mai e la cattiveria agonistica: non sono mai stato dotato a livello tecnico, ma il non mollare fa parte del mio dna. Ho lavorato tanto, ho sempre creduto in quello che ho fatto e nessuno mi ha regalato nulla, ho raggiunto obiettivi che non mi aspettavo nemmeno io".