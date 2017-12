Milan, Gattuso: "Svolta? Ne ho viste tante..."

"Venivamo da un periodo negativo, per noi era una gara fondamentale. Devo ringraziare i ragazzi, i complimenti bisogna farli a loro. La squadra ha qualità, ma spesso è mancato il veleno. Oggi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo saputo battagliare, poi è venuta fuori la qualità”. Gennaro Gattuso si gode la vittoria nel derby che vale la semifinale di Coppa Italia per il suo Milan, tornato al successo dopo le svonfitte contro Verona e Atalanta in campionato.



Il tecnico tiene però i piedi per terra e a Rai Sport sottolinea: "Questa partita rappresenta la svolta? Mi piacerebbe dire di sì, ma ne ho viste tante. Speriamo di fare punti anche in campionato. La società sta mantenendo gli impegni, a Milanello non manca nulla, sta a me tirare fuori il massimo da questi calciatori. Tra la gara di oggi e quella con l’Atalanta non vedo tanta differenza. Abbiamo fatto qualcosina in più, ma anche la prestazione con l’Atalanta non mi era dispiaciuta”.



"Se pensiamo che abbiamo risolto tutti con questa vittoria siamo degli ipocriti. È un successo che ci da fiducia - prosegue Gattuso - e ci fa lavorare con più tranquillità. Sono forse l’allenatore più scarso della serie A, ma anche quando gioco a calcetto con mio figlio voglio vincere, fa parte del mio carattere. Spero solo che questi ragazzi mi dimostrino quello che mi stanno dimostrando in settimana. Ce la giocheremo partita dopo partita”.



In conferenza stampa poi Gattuso ha parlato di Li Yonghong: "Il presidente è contento, ogni volta che viene il Milan non perde. Ho proposto di non farlo tornare in Cina.Con tutti i soldi che ha buttato nel Milan che senso ha, deve restare qua... Ci attacchiamo anche alla scaramanzia. Al di là delle battute, era contento, ha fatto i complimenti ai ragazzi".

STORARI E KALINIC SARANNO SOTTOPOSTI A ESAMI

Due note stonate nella serata del Milan. Storari è stato costretto al forfait per un problema nel riscaldamento ed è uscito da San Siro in stampelle, Nicola Klainic a cusa di un colpo ricevuto ha abbandonato il campo nella ripresa e ha lasciato il Meazza con il piede fasciato. I due giocatori nelle prossime ore saranno sottoposti ad accertamenti per valutare l'entità degli infortuni.