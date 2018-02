Milan, Gattuso: "Sono arrabbiato. Potevamo giocare meglio"

"Non parlerei di gara perfetta, sono arrabbiato perché potevamo giocare meglio ma si sa che in Europa queste sono partite strane. Loro potevano crearci problemi, ma noi ci teniamo stretto questo 3-0 anche se è un risultato bugiardo". Gennaro Gattuso non è completamente soddisfatto per la vittoria del suo Milan con il Ludogorets, vittoria che spiana la strada verso gli ottavi di finale di Europa League.



Al tecnico rossonero non mancano però motivi per sorridere, a partire dalla tenuta della difesa: "E' merito dei ragazzi: dal primo giorno, proponiamo mettono grandissimo impegno ed entusiasmo in qualsiasi cosa proponiamo. Romagnoli in questo momento è uno dei difensori più forti in Italia: lui, Calabria e Cutrone possono dare tanto alla maglia azzurra".



"La cosa che mi fa stare tranquillo - prosegue Gattuso - è che da un mese a questa parte giocano gli stessi, rispetto alla voglia di allenarsi e al senso di appartenenza è normale che qualcuno sia arrabbiato ma vedo grande consapevolezza e voglia anche in chi gioca meno. Sono contento di questo, spero che quando verranno chiamati in causa saranno in grado di dare il loro aiuto. Bisogna allenarsi bene e farsi trovare pronti. Oggi la mia priorità è tenere il gruppo tranquillo e non perdere nessuno per strada".



Si parla tato di una riconferma di Ringhio nella prossima stagione: "Per me è un sogno allenare questa squadra a quarant'anni. Ho tanto da imparare. Vediamo come andrà a finire, non è importante se Gattuso rimane o va via. L'importante è il Milan. Mi è stata data una grande possibilità e senza la fiducia di Mirabelli e Fassone era impensabile sedermi su questa panchina. Per me è un grandissimo onore e un sogno e spero che duri il più possibile".