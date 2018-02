Milan, Gattuso: "Se sbaglio il c... è mio"

Rino Gattuso si gode la qualificazione agli ottavi di Europa League del suo Milan dopo l'1-0 al Ludogorets: "Sono contento che non abbiamo subito gol, ho battuto molto su questo tasto in questi giorni. Sono molto contento per la crescita e per quei ragazzi che fin qui avevano giocato poco. André Silva ha fatto quello che gli abbiamo chiesto, gli è mancata la stoccata finale ma ha fatto una buona prestazione. Kalinic ha fatto molto bene, abbiamo provato Cutrone in una posizione non sua, se ci lavoriamo in futuro può farlo".



A proposito di attaccanti, Gattuso è stato chiaro in conferenza stampa: " Davanti farò girare sempre le punte, è inutile che me lo continuate a chiedere. So che il culo è il mio e le scelte le faccio io, ma non dirò mai che qualcuno ha giocato male perché quando c'è senso di appartenenza non li posso bocciare, anzi, sono il più contento. Borini? Da quando sono arrivato non ha mai mollato. Ha la testa da calcio inglese e dà sempre tutto. Ci tiene, ha grande voglia e quando sta fuori ha la faccia poco simpatica. Ma c'è uno splendido rapporto con lui, si mette a disposizione per tutti i ruoli e può fare il tappabuchi, anche se la parola non mi piacel".



"Penso che non subire gol ti aiuta a proporre qualche lavoro che può dar fastidio ai giocatori. Non prendere gol ti fa vedere meno gente che sbuffa, si allenano con maggior passione. Stiamo migliorando, siamo sulla strada giusta. A noi piace lavorare con la profondità, questa è una squadra che palleggiava in modo incredibile, ma non giocava di reparto. È stato anche merito dei ragazzi. Bisogna continuare così".



"Il futuro? Dovete chiederlo alla società, per me è un grande onore allenare questa squadra, ho grande pressione addosso, si fa fatica ed è una bella fatica. In questo momento devo ringraziare Fassone e Mirabelli che mi hanno messo qua, se non fosse stato per loro io forse avrei finito la stagione in Primavera e il prossimo anno sarei stato da un'altra parte. Li ringrazio e spero di rimanere".