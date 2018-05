Milan, Gattuso: "Sconfitta che brucia, spiace per i tifosi"

Gennaro Gattuso ha commentato così la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus: "Il risultato non rispecchia la prestazione che abbiamo fatto ma quando commetti certi errori, li paghi subito: sconfitta che brucia in ogni parte del corpo. Nel primo tempo non ci hanno mai impensierito, anzi le due palle-gol più importanti le abbiamo avute noi: per 55 minuti abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ma il calcio va così".



Sugli errori di Donnarumma: "Non gettiamogli la croce addosso, lo proteggerò sempre: è uno dei portieri più importanti al mondo e vedrà la società cosa fare a fine stagione. Se diciamo che i risultati sono sempre colpa di qualcuno non ne usciamo. Rifarei sempre le stesse scelte, se non fai tutto alla perfezione non batti una squadra come la Juventus".



Il tecnico del Milan cerca di voltare pagina: "Accettiamo la sconfitta e guardiamo avanti, abbiamo commesso qualche peccato di gioventù, dopotutto anche io sono un allenatore giovane e l'esperienza non si compra al supermercato. Ci assumiamo le nostre responsabilità, forse non siamo riusciti a gestire bene tutta la pressione. Non guardiamo il 4-0, ma guardiamo il modo in cui abbiamo perso, perché non è tutto da buttare via" le parole alla Rai.



Gattuso spiega il rammarico più grande: "Dare una delusione a tutti i nostri tifosi arrivati all'Olimpico, è una sconfitta che brucia". Ora testa al rush finale di campionato: "Avremo 180' da giocare contro squadre che stanno meglio di noi mentalmente: dobbiamo essere bravi ad arrivare in Europa League con due prestazioni importanti".