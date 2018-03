Milan, Gattuso: "Questa è casa mia, voglio restare"

A finale di coppa Italia conquistata, Gennaro Gattuso assapora il risultato: "La Lazio è una squadra che in casa segna tanti gol ormai da otto-nove mesi, è fortissima ma noi siamo stati bravi a giocare da squadra, abbiamo messo sul campo ciò che avevamo preparato in settimana". Se i biancocelesti non hanno segnato è merito anche e soprattutto della difesa: "Nessuno ne parla ma il Milan gioca sempre a palla coperta e per questo gli avversari non trovano la profondità, ho già detto ai ragazzi che gli romperò le scatole fino a giugno ma vogliamo tornare quella squadra che emoziona i tifosi: ci stiamo riuscendo" le parole alla Rai.



Gattuso parla sempre dei suoi ragazzi ma qualche merito ce l'avrà: "Ho cambiato tante cose ma non dimentichiamo il lavoro di Montella. Non sono un guru, ho tanto da imparare ma nessuno mi ha regalato niente: ho vinto un campionato, sono stato all'estero, ho fatto le mie esperienze. Questa è casa mia, è un sogno, voglio rimanere: mi sto godendo tutto questo, a fine stagione vedremo".



Forse stona solamente Kalinic, ancora negativo sotto porta: "Si può sbagliare, chi ha giocato a calcio lo sa. Ha un problema fisico, gli ho chiesto di entrare in campo e si è messo a disposizione, peccato che non trovi il gol. Ma è un campione". Ora il derby: "Bisogna recuperare energie fisiche e mentali, è una partita importante per i tfosi e anche per noi: se vincessimo, si aprirebbero nuovi scenari".