Milan, Gattuso: "Per noi è come la Coppa del Mondo"

Alzare il primo trofeo da allenatore e salvare la stagione del Milan. Rino Gattuso è a caccia di due importanti obiettivi nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. "Per noi vale come la Coppa del Mondo" scandisce il tecnico rossonero alla vigilia del match.



L'allenatore milanista prova a caricare i suoi: "Giochiamo contro una squadra che ha fatto due finali di Champions, ha una grande mentalità e grandi giocatori. Per vincere dobbiamo provare a fare qualcosa di straordinario. Se riusciamo a superare questo ostacolo molto difficile, possiamo fare qualcosa di molto importante. Dobbiamo concedere poco, anzi nulla ai bianconeri, perché a livello di singoli hanno una qualità incredibile e hanno vinto partite con quella qualità. Poi dobbiamo fare il nostro gioco, non dobbiamo avere paura e avere il braccino ma grande coraggio. Anche loro hanno qualche difettuccio".



Sono diversi i 'pericoli' nell'undici di Allegri: "Cuadrado e Douglas Costa sono bravi a creare superiorità numerica. Dobbiamo fare fatica e la testa spinge a fare cose impensabili, sia nello sport che nella vita. Loro si allenano giocando. Tante volte ho la sensazione che i loro giocatori non siano nemmeno sudati...".



Sull'attesa della gara: "Da giocatore ero un pazzo scatenato. Avevo un modo particolare di prepararmi. Oggi sento una pressione pazzesca addosso, . sento i tifosi sulle mie spalle. La cosa che mi fa rilassare di più è quando alleno. Li mi sfogo e non ci penso. Poi quando inizio a preparare le partite, inizio a smanettare e non dormo".



"Ho sempre creduto che, per essere una grande squadra - aggiunge Gattuso -, ci vuole un grandissimo spogliatoio. Il gruppo ti fa vincere le coppe e i campionati. Il singolo ti fa vincere 1-2 partite. Siccome non mi fa schifo nulla, in quel momento, era il giorno di Milan-Manchester e veniva giù un'acqua pazzesca. Tutti a dirmi che non avevo coraggio e invece ho mangiato una lumaca viva: ha aiutato a sdrammatizzare".



Biglia è tornato a tempo di record: "Lucas deve essere d'esempio: ha fatto delle cose disumane. Ha messo in difficoltà uno staff medico. Dalle 8 del mattino alle 7 di sera ha fatto di tutto per tornare a disposizione e dobbiamo andare alla ricerca di questi atleti. Non è al massimo, se dovesse prendere una botta potrebbe farsi male in maniera più grave, ma tutti dobbiamo apprezzare un uomo così".



Non mancano altri complimenti ai rivali: "Da giocatore e anche da allenatore ho sempre toccato con mano e invidiato la grande mentalità della Juve. È una squadra che ha giocatori orgogliosi di indossare quella maglia. Sono avvelenati. Del mondo Juve mi ha impressionato la disciplina, la compattezza, lo spirito battagliero".



"Cosa farò se vinciamo? Non lo so ma sicuramente ci sarà la mia famiglia e abbraccerò tutti. Un bicchiere di vino coi miei ragazzi me lo farò comunque anche solo per il fatto di essere arrivati qui".