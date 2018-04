Milan, Gattuso: "Orgoglioso, ma non dobbiamo mai svaccare"

Rino Gattuso punta il dito su un episodio e non è quello del rigore dell'1-1. "Tra 10-20 anni ci sarà scritto 3-1, non possiamo prendere gol così". Il Milan, sconfitto ancora dall'Arsenal, è fuori dall'Europa League e il tecnico rossonero non cerca alibi. Anzi. "Mi fa rabbia quando vedo che si molla, non dobbiamo svaccare, non dobbiamo la sensazione di lasciare il campo. Quando molliamo, diventiamo una squadra vulnerabile. Sugli episodi degli arbitri non voglio parlare, perché sbagliano i calciatori e sbagliano anche loro"



"Sono orgoglioso dei miei ragazzi - spiega Gattuso -. Il passaggio del turno è stato compromesso a San Siro, non qui. Ma stiamo alzando l'asticellla, è il percorso che dobbiamo fare. Sono contento della prestazione per 70 minuti, a livello di personalità mi è piaciuta la squadra".



"Ora dobbiamo preparare partita dopo partita, lavorare con grande serenità, non voglio sentire nessun alibi perché la partita l'abbiamo sbagliata a San Siro una settimana fa. Questa è una squadra che può fare ancora di più perché è giovane e possiamo arrivare ai livelli dell'Arsenal che a tratti è sembrato più forte di noi. Donnarumma? Sbagliano i grandi portieri, ci sta, l'importante è che non si fa condizionare da quello che sta succedendo e dalle voci su Reina".