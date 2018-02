Milan, Gattuso: "Ludogorets? Mi è capitato di vincere 3-0 e poi..."

Il Milan prova ad allungare il bel momento cominciato il 27 dicembre con il successo nel derby di Coppa Italia: da allora non ha più perso guadagnando terreno anche in campionato e battendo 3-0 il Ludogorets nell'andata dei sedicesimi di Europa League. La gara di ritorno contro i bulgari è una prova di maturità diversa: con tante seconde linee in campo, i rossoneri dovranno dimostrare di saper gestire un vantaggio così ampio.



"La preoccupazione più grande è sottovalutare la partita - spiega Rino Gattuso in conferenza stampa -. Il mio ruolo è quello di far capire che non sarà assolutamente facile perché affronteremo una squadra con più di un calciatore molto molto veloce. All'andata il risultato fu bugiardo, non dobbiamo scherzare col fuoco: ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo rispettarli e non convocheremo né Forte né Dias: giocheranno ragazzi di esperienza, senza nulla togliere ai giovani. Voglio vedere quello che tocco con mano durante la settimana: se pensiamo che siamo già qualificati sbagliamo e lo penso veramente. Da giocatore mi è successo di vincere 3-0 e sapete tutti com'è andata poi a fine gara". Chiaro il riferimento alla finale Champions 2005 col Liverpool.



"In questo momento dobbiamo pensare a passare il turno. Sappiamo che ci sono squadre molto forti, in Europa c'è la componente dei sorteggi, dobbiamo essere più fortunati nel prendere squadre meno forti o meno in forma. Adesso pensiamo a questo turno e pensiamo partita dopo partita. Siamo troppo lontani per pensare al posto Champions che si conquisterebbe vincendo la coppa".



"Le voci sulla società disturbano? No, perchè lo stipendio arriva in anticipo. A livello organizzativo il Milan è una macchina perfetta, quando parlo con Fassone e Mirabelli, grazie a Dio, mi dicono che i soldi ci sono. Al Porto sono arrivati i soldi per André Silva due mesi prima della scadenza. La società parla di possibili premi con il capitano e altri 4-5 giocatori se si raggiungono gli obiettivi. Questo penso sia sinonimo di una società sana".



"André Silva tante volte bisogna fermarlo, è uno degli ultimi che va via da Milanello. Il suo valore è quello che abbiamo visto nei 20 minuti con la Sampdoria. Bisogna entrare nella testa dell'attaccante, tante volte vivono per il gol e se non arriva il gol vanno in depressione. Sulla voglia che sta mettendo ci siamo, è cambiato tantissimo in questi mesi. Ora deve trovare il gol per sbloccarsi".