Milan, Gattuso: "L'Europa è diversa, a Londra non in gita"

Prima sconfitta dopo tredici gare per Gennaro Gattuso che parla così dello 0-2 contro l'Arsenal: "Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima, loro erano in un momento particolare ma hanno anche grande qualità. Hanno fatto la partita che mi aspettavo, siamo noi che abbiamo sbagliatro troppo: non siamo mai stati compatti, non abbiamo giocato da squadra e con me non era mai successo".



Impegno troppo grande per questo Milan? "Giocare a questi livelli è una sfida nuova per tanti dei nostri ragazzi, la serie A rimane torneo allenante ma in Europa è diverso, ci sonoo velocità e qualità: i loro terzini, per esempio, ci hanno sempre tagliato in due. Abbiamo dato troppo campo all'Arsenal e subito troppe imbucate, non siamo mai riusciti a palleggiare e uscire dall'uno contro uno".



In campionato servirà ripartire subito: "Guardiamo avanti senza perdere fiducia, questa sconfitta servirà per il nostro percorso. La testa ora va al Genoa. La gara di ritorno? Nel calcio mai dire mai, andremo a Londra per provarci e non gita: abbiamo una maglia da rispettare. Cercheremo di giocarla meglio". Infine, sul contatto Calhanoglu-Ospina: "Io mi sarei buttato, il portiere lo tocca. Il contatto c'è ma va bene così".

WENGER: "NON SIAMO ANCORA QUALIFICATI"

Arsene Wenger non si sente ancora al sicuro: "Non mi sento già qualificato, niente è chiuso: a Londra dovremo finire il lavoro. Questa risposta era ciò che mi attendevo dalla squadra, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto tutti insieme con una buona prestazione. Il risultato ci ha dato più coraggio e risollevato l'umore ma ora concentriamoci sulla prossima prestazione".