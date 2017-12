Milan, Gattuso: "Donnarumma non è un mostro"

Il Milan vince 3-0 a Verona e si regala il derby di Coppa Italia contro l'Inter ai quarti. Ma anche Rino Gattuso, arrivato poco più di due settimane fa al posto di Montella, parla quasi solo del caso del giorno, quello legato a Gigio Donnarumma e alla possibile rottura.



"Donnarumma oggi è il portiere più forte al mondo per l'età che ha. Non è sereno, si vede, non è bello essere contestato dai propri tifosi. Io devo solo ringraziarlo, da parte mia ci sarà solo protezione. Il ragazzo è in grandissima difficoltà e io devo tutelarlo: quando non l'ho portato a Rijeka, è stato col muso per 4 giorni. La società ha detto che non ha bisogno di vendere. A me lui non ha detto che vuole andar via, altrimenti avrei usato altre parole, io non so se Mino Raiola sta convincendo il ragazzo a lasciare il club. Io non sapevo nulla della lettera, la mia priorità è fare risultato, in questo momento Gigio si allena con grande voglia, poi vedremo in quale direzione andrà questa situazione"



"C'è grande rammarico, perché si sta facendo passare un ragazzo di 19 anni come un mostro e non lo merita. È un ragazzo che ha dei valori incredibili. A me dispiace, per fortuna c'erano poche migliaia di persone allo stadio, pensate quando ci saranno 50 mila persone".



"Le prestazioni sono buone, ma non eccezionali. Diamo ancora troppo campo agli avversari, dobbiamo migliorare. Troveremo una squadra che in campionato ha 16 punti più di noi. Dovremo giocare la partita perfetta"