Milan, Gattuso: "Derby come una finale mondiale"

Gennaro Gattuso sa quanto sia decisivo per il Milan (e, forse, per la sua panchina) il derby nei quarti di finale di Coppa Italia: "Come una finale mondiale, potrebbe cambiare la stagione: diventa fondamentale fare bene, vincere e conquistare la semifinale". Il tecnico rossonero chiede una mano ai suoi attaccanti: "Facciamo grandi volumi di gioco ma poi concretizziamo poco, vorrei vedere maggiore finalizzazione. Ma non solo: chiedo anche una maggiore presenza mentale nel match, quando andiamo sotto perdiamo subito sicurezza".



Gattuso ritrova Suso, squalificato contro l'Atalanta: "Un giocatore di qualità che riesce a darti superiorità numerica, speriamo domani migliori anche i numeri in fase realizzativa". L'allenatore fa spazio pure all'autocritica: "Speravo ci volesse meno per una svolta mentale, ero convinto di far tutto meglio e più velocemente. Paghiamo a caro prezzo ogni errore ma ho ancora fiducia per il futuro".



L'Inter arriva da due ko ma Gattuso non si fida: "Vorranno rialzarsi, sono caduti dopo una serie positiva: loro arrivano meglio a questa partita ma il derby è sempre partita a sé. Abbiamo il dovere di dare ai tifosi ciò che meritano".