Milan, Gattuso: "Con Donnarumma nessun problema"

"Io parlo tutti i giorni con lui e non sono emerse problematiche. Da parte mia non c'è nessun problema. Parleranno Fassone e Mirabelli se ci saranno problematiche con lui". Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Verona Gennaro Gattuso prova a spegnere le notizie secondo cui il portiere e il suo procuratore Mino Raiola sarebbero alla ricerca di una strada per lasciare il Milan: "Gli brucia quando non arrivano i risultati. Dopo Benevento era molto triste perché abbiamo preso gol al 96', ma per rispetto di Storari e Antonio Donnarumma non vi dico se giocherà o no" ha aggiunto il tecnico, che domenica sera ha festeggiato la prima vittoria sulla panchina rossonera.

"Era molto importante vincere, le vittorie ti fanno lavorare meglio. L'importante in questo momento è vedere i ragazzi che hanno voglia. I tifosi ci hanno dato una grandissima mano, in 40mila con quella temperatura. Noi abbiamo bisogno della loro atmosfera, li ringrazio. Dobbiamo far ritrovare l'entusiasmo con le vittorie, il tifoso vuole vedere una squadra che lotta", ha detto Gattuso, che contro il Verona vuole il passaggio del turno che potrebbe "regalargli" l'Inter nella notte del 27 dicembre: "Sicuramente farò qualche cambio nella formazione titolare anche perché voglio valutare chi non è al massimo della condizione. Ma voglio vedere il giusto atteggiamento da chiunque entrerà in campo".

Una delle chiavi del successo sul Bologna è stato il passaggio alla difesa a quattro, che ha dato maggiore equilibrio alla squadra: "In questo momento ci dà più garanzie, anche se non è solo quello il problema. Anche perché, per esempio, sul gol dovevamo dare meno spazio al Bologna e dopo il vantaggio ne abbiamo combinate di tutti i colori".