Milan, Gattuso: "Buona crescita nella ripresa. Calhanoglu è disperato..."

"Nel primo tempo eravamo sulle gambe. Poi nella ripresa ci siamo rialzati, ma non l'avevamo preparata così a Milanello in settimana. Avevamo studiato altri movimenti, invece abbiamo fatto sempre lo stesso schema per un tempo intero. Nella ripresa buona crescita, abbiamo costruito meglio e con più velocità". Gennaro Gattuso commenta così lo 0-0 tra Milan e Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro.



I rossoneri nel finale potevano fare il colpaccio ma Calhanoglu ha fallito una clamorosa occasione: "Fa parte del gioco, ma conta farsi trovare là e al posto giusto. A fine gara era disperato e sembrava la fine del mondo, si rifarà dalla prossima".



Il risultato finale comunque soddisfa il tecnico rossonero: "La Lazio è una squadra fortissima, lo penso davvero. E oggi ci è andata anche bene. Eravamo sulle gambe e non abbiamo espresso il nostro calcio. Siamo andati in difficoltà, mentre nel secondo tempo avremmo potuto portarla a casa. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, è la terza partita in stagione in cui la Lazio non ha segnato".