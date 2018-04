Milan, Gattuso: "Arsenal? La notte sogno Wenger e Ozil"

Gennaro Gattuso non vede l'ora di testare il suo Milan contro un avversario così prestigioso come l'Arsenal ma, nella conferenza stampa della vigilia, parte con un doveroso ricordo a Davide Astori: "Quando ero giocatore rossonero, lui era nelle giovanili: quando lo vedevo in palestra mi chiedeva sempre se poteva usarla, alla terza volta gli ho detto che era casa sua e non doveva chiedermelo (sorride, ndr). Dev'essere un esempio per tanti giovani, è sempre stato rispettoso e con grande mentalità. Non lo dimenticheremo".



Il tecnico rossonero non crede a un possibile contraccolpo psicologico della squadra per il trauma dell'improvvisa scomparsa di un collega: "Domenica era scossa, la tristezza è rimasta ma in allenamento non è cambiato nulla. In questi giorni ho martellato tanto i giocatori, d'altronde le partite europee sono più fisiche e meno tattiche di quelle di campionato". E allora spazio all'Arsenal: "È in difficoltà ma ha grandi campioni e segnato 18 gol in Europa League, tranne Biglia e Bonucci pochi nella rosa hanno esperienza europea e quindi mi aspetto che si alzi l'asticella. La notte mi sogno Ozil e Wenger...".



Gattuso non si paragona a Wenger: "Lui allena a grandi livelli da 30 anni, io è come fossi nei Pulcini: lo saluto e mi metto nel mio angolo, non si possono fare confronti. Non dobbiamo sbagliare a livello mentale né subire l'impatto dei 70mila di San Siro, non bisogna avere timore: ci sono calciatori che sognano partite così, noi le possiamo giocare. Sbagliare un passaggio non è un dramma, c'è il compagno a dargli una mano".



Né Cutrone né altri sono salvatori della patria: "Nessuno salva nulla da solo, è la squadra che lavora nel suo insieme: del singolo giocatore non me ne può fregare di meno". Chiedono a Bonaventura, con lui in conferenza, della possibilità che prima o poi vada a giocare in Premier League e Gattuso interviene così: "Adesso mi hai creato un problema. Adesso c'è Raiola che si è già messo in moto. Stai buono, ma fatti gli affari tuoi. Lui sta bene qui (ride, ndr)".