Milan, Galliani commosso: "Forse la più bella vittoria in questi 30 anni"

Adriano Galliani dalle mille emozioni dopo la vittoria in Supercoppa Italiana: "C'è gioia, emozione e commozione. E' una gioia meravigliosa, siamo tornati a vincere un trofeo a cinque anni dalla Supercoppa vinta contro l'Inter. Siamo arrivati al 29° trofeo dell'era Berlusconi, più 16 secondi posti. Forse è il trofeo più bello, un giorno vi dirò il perché".



L'ad rossonero ha confessato a Milan Tv: "Mi sono commosso quando Pasalic ha fatto gol, un rigore può cambiarti l'umore. Sono contento per questo ragazzo, sembrava un oggetto misterioso e invece ci ha regalato la coppa". Poi l'analisi del match: "Siamo partiti un po' timidi, poi abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo soprattutto nella prima parte del secondo tempo abbiamo fatto bene. Nel 2016, con la Juventus siamo a due vittorie pari".



Infine, la dedica: "Sono molto contento per il presidente Berlusconi, era molto felice, se lo merita con tutti gli sforzi economici, morali e tutto quello che ha fatto in questi anni. Come ha fatto Gigio, gli dedichiamo questa vittoria".