Milan, Calabria salta l'Arsenal per un risentimento all'adduttore

Gennaro Gattuso non potrà contare su Davide Calabria nel ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Arsenal. Il terzino del Milan non è stato convocato per la trasferta di Londra perché, come riferisce il medico sociale dei rossoneri Gianluca Melegati, "ha un risentimento muscolare all'adduttore. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento, resterà precauzionalmente a Milanello per fare dei trattamenti, ma puntiamo a recuperarlo per la gara di domenica in campionato (con il Chievo a San Siro ndr)".



All'Emirates Stadium non ci sarà nemmeno Ignazio Abate: "Ha una piccola lesione del soleo del polpaccio sinistro. Difficile fare previsione sui tempi di recupero, che non saranno comunque lunghi".



Sulla fascia destra potrebbe trovare spazio dunque dal primo minuto Fabio Borini (così è stato domenica a Marassi) ma non è da escludere l'inserimento di Zapata nell'undici titolare. L'unico terzino di ruolo a disposizione nella delicata sfida con l'undici di Wenger (si parte dalla sconfitta per 2-0 di San Siro) è Ricardo Rodriguez.