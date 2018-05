Milan, Bonucci: "Vinciamo e apriamo un ciclo"

Leonardo Bonucci è carico a mille. Il capitano del Milan affronta di nuovo la "sua" Juve dopo aver saltato la gara d'andata di campionato per squalifica e aver segnato allo Stadium l'inutile gol del provvisorio pari: è contro i suoi ex compagni che si gioca il primo trofeo in maglia rossonero, la Coppa Italia.



"È sempre bello giocare gare di questo livello, soprattutto delle finali - ha detto Bonucci in conferenza -, il Milan per la storia che ha merita di giocare queste partite. Il valore aggiunto non sono io ma è la squadra, Bonucci può fare ben poco se il resto della squadra non si dimostra all'altezza della situazione. Faremo una grande partita. Alzare la coppa sarebbe importante per il Milan dopo tutto quello che è accaduto e che si è sentito quest'anno, avremo davanti una grande squadra ma sono fiducioso e sicuro che il Milan venderà cara la pelle".



"La Juve ha grande qualità, grandi giocatori, ha fatto un grande campionato portando quasi a casa lo scudetto, giocando magari non benissimo, ma la qualità dei giocatori ha fatto la differenza. Dovremo fare la partita perfetta ed essere cinici in quelle due-tre occasioni che ci capiteranno. Il gol segnato allo Stadium è stata una gioia personale perché negli anni passati ho sempre fatto gol importanti e ho sempre chiuso il campionato a 4-5-6 gol. Sono fermo a due, ma a me preme soprattutto vincere il trofeo. Speriamo che succeda e poi vediamo che esultanza farò. Vorrei giocare una grande partita e portare la coppa a casa, abbraccerò Gigi ma anche tutti gli altri compagni. Sono contento di giocare contro una grande squadra perché ci confronteremo con la squadra più forte d'Italia".



"Ho avuto la fortuna di giocare per la Juve e so cosa vuol dire non mollare mai. Al Milan invece sto vivendo valori importanti, mi ha trasmesso grandi emozioni fin da quando sono entrato nel museo il primo giorno. Ho la fortuna di essere allenato da Gattuso e sto scoprendo il mondo Milan poco alla volta. Quest'anno per noi è importante. I cicli iniziano sempre con una vittoria, speriamo che questo ciclo inizi domani sera, venderemo cara la pelle. Discorso alla squadra? Bon credo che ce ne sarà bisogno, l'ho visto carica e fiduciosa".