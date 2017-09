Milan, Bonucci respinge le critiche: "Non sono io il capro espiatorio"

Settimana molto difficile per il Milan dopo la debacle di Marassi e alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka Leonardo Bonucci, da capitano, ci mette la faccia: "A Genova è successo quello che speravamo non succedesse, ma io sono carico al punto giusto per migliorare con la voglia di far parte di questa squadra e dimostrare che sono un giocatore importante." ha detto l'ex Juve in conferenza stampa. "Siamo una squadra nuova - ha aggiunto - era normale che potessero succedere certe cose. Giocare ogni 3 giorni è diverso che giocare ogni 7, ricaricare la mente è essenziale. Con la Juve ero abituato a giocare sempre, dobbiamo imparare a non pensare a quello che è stato fatto nella partita precedente ma subito alla partita successiva. Quella di Genova è stata una lezione importante per noi".

Dopo Marassi (ma non solo) sono piovute tantissime critiche su Bonucci: "Non sono soddisfatto del mio rendimento. Ho commesso diversi errori di precisione, dentro di me c'è la voglia di rispondere in campo su quello che si è detto. Le critiche sono uno sprone per migliorare, inizierò a farlo da oggi. Sono proprio questi momenti che devono suscitarci una reazione e stimolare la mente e il corpo ad andare oltre i propri limiti. Moduli? Il mister non ha certo scelto il 3-5-2 per Bonucci, io posso rendere bene o male sia con un modulo che con un altro. Sono io che devo rendere di più come giocatore e leader di questa squadra".

"Pentito di aver lasciato Torino? Quando ho scelto il Milan sapevo benissimo che ci poteva essere un risvolto della medaglia. La società ha mandato un messaggio per tutti, per loro stessi, per l'allenatore, per me che sono il capitano: il Milan deve tornare ad essere il Milan. La società ha fatto capire che quest'anno non c'è tempo per guardarsi indietro, ma bisogna pensare solo a portare il Milan in Champions e a lottare per le prime posizioni. Io capro espiatorio? Come ho detto prima, quando ho scelto di venire al Milan sapevo che ci sarebbero stati oneri e onori. Non mi sento il capro espiatorio, mi sento messo in discussione come è giusto che sia. Questo aiuta ad avere quel fuoco dentro per non avere alibi e dare il 100%".