Milan, Bonaventura: "Siamo grati a Gattuso"

È ormai uno dei veterani del Milan e all'Olimpico proverà ad alzare il suo secondo trofeo da quando veste la maglia rossonera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Giacomo Bonaventura presenta così a Milan Tv la sfida con i bianconeri: "Sono una grandissima squadra, hanno grandissima qualità con una rosa di grandissimo livello come hanno dimostrato quest’anno e negli anni passati in campionato e in Champions League. Sarà una partita difficile e ci vorrà il grande Milan per vincere. Ho sensazioni belle, le finali sono partite fantastiche e abbiamo tanta voglia di fare bene".



Il centrocampista ex Atalanta è il giocatore che ha segnato di più sotto la gestione Gattuso: “Il Mister mi ha dato grande fiducia, ha dato a tutta la squadra la possibilità di esprimere il nostro massimo, ci ha dato una grande mano. Siamo grati per quello che ci ha trasmesso e quello che è riuscito a darci da quando è arrivato. Ora siamo in una buona condizione, proviamo a fare questa gara al massimo delle nostre possibilità".



La rimonta rossonera si è arrestata sul più bello in campionato: "Non siamo riusciti ad avere continuità e questo è dovuto anche a una squadra giovane come la nostra. Quando si ha un’età media bassa è normale concedere qualcosa o non riuscire sempre ad essere cinici e ottenere risultato quando il gruppo non si esprime al massimo. Penso che i giovani e la squadra siano cresciuti e da questa stagione ne verrà fuori più forte".



Bonaventura era andato in gol nella finale di Supercoppa Italiana con la Juve nel dicembre 2016: "Segnare a Doha è stato bellissimo. Questa è un’altra partita, noi siamo cambiati e anche la Juve. L’importante è fare una grande prestazione, aiutarsi e fare ognuno il 100%. Rispetto a inizio stagione ci conosciamo meglio, abbiamo un sistema di gioco preciso mentre a inizio anno c’è stato bisogno di un periodo di adattamento da parte di chi arrivava da altri campionati. Ora il rodaggio è finito e la squadra ha una fisionomia precisa”.