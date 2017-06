Milan, Bacca rischia la squalifica: lite con Doveri

Il finale arroventato di Juventus-Milan rischia di costare caro ai rossoneri: sabato, contro il Genoa, i rossoneri non avranno sicuramente né Sosa, né Pasalic, e c'è la possibilità che Montella debba fare a meno anche di Carlos Bacca, al netto dell'infortunio. Per i due centrocampisti scatterà la squalifica automatica per i provvedimenti disciplinari subiti in campo: l'argentino è stato espulso e sarà fermato un turno, il croato è stato ammonito e, in quanto diffidato, dovrà fermarsi anche lui. Cambierà almeno per due terzi, allora, il reparto, con il possibile rilancio di Kucka e Locatelli.



Diversa la situazione di Bacca: già sostituito per un indurimento muscolare, come ha chiarito Montella a fine gara, il colombiano era tra i più nervosi a fine gara e se gli altri si sono limitati a urla pesanti contro l'arbitro e i suoi assistenti, lui è andato oltre toccando leggermente Doveri, l'arbitro di porta con cui si è consultato Massa prima di assegnare il rigore alla Juventus in pieno recupero, anche se poi - stando alle parole del tecnico rossonero - in realtà Massa avrebbe preso in autonomia la propria decisione.



Bacca rischia uno stop come accadde a Higuain l'anno scorso quando appoggiò le mani su Irrati durante Udinese-Napoli. Non è da escludere completamente neppure una squalifica per Poli, anche lui nervosissimo: se il mediano, oltre a protestare in modo veemente, dovesse aver anche insultato l'arbitro o i suoi collaboratori rischia anche lui uno stop.