Milan-Arsenal, Wenger: "È Gattuso che può dare consigli a me"

La conferenza stampa di Arsene Wenger comincia con una brutta notizia per i tifosi dell'Arsenal e teoricamente buona per quelli del Milan: "Bellerin non è convocato, ha un problema al ginocchio sinistro". Il terzino destro oggetto del desiderio di molti club d'Europa, Juve compresa, salterà l'andata degli ottavi di Europa League a San Siro. E non ci saranno, oltre ad Aubameyang, che non è in lista, neppure Lacazette e Monreal. Insomma, Gunners scoperti davanti e sulle fasce con abbondanza di trequartisti: "Ozil e Mkhitaryan possono giocare insieme", assicura Wenger. Tanta qualità, poco equilibrio.



"La squadra sta soffrendo un po' per gli ultimi risultati, nella vita si dimentica in fretta quanto sei bravo. Per ripartire dobbiamo concentrarci sulle cose che sappiamo fare meglio e capire quello che abbiamo sbagliato, senza preoccuparci delle conseguenze di un brutto risultato. Gattuso? Non devo dargli grandi consigli. Sta facendo molto bene ed ha una grande esperienza. Io non sto facendo bene e credo che dovrei chiedergli io dei consigli".



"Prima di vincere l'Europa League dobbiamo eliminare il Milan. Secondo me questa è una partita molto dura. Il Milan gioca bene e sta bene. Sarà una sfida molto difficile. Certo, sappiamo che è l'unico trofeo che possiamo vincere, ma se vuoi dimostrare di avere qualità, puoi farlo solo quando è più difficile".