Milan, arrivato il transfer: Deulofeu a disposizione contro la Juventus

Il tanto atteso transfer per Deulofeu è arrivato. Il giocatore sarà dunque a disposizione di Montella per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera allo Stadium. Difficile che l'ala spagnola, in prestito oneroso dall'Everton, scenda in campo dal primo minuto ma non è escluso un suo impiego a gara in corso.



Il tecnico rossonero può così contare su un esterno offensivo in più, che di fatto va a sostituire Niang, ormai ai margini del progetto e destinato a lasciare Milanello in questa sessione di mercato. il francese sarebbe deciso a rifiutare la destinazione Genoa: per lui il futuro potrebbe essere in Premier League.