Milan, Çalhanoğlu: “Grazie a Gattuso sono tornato”

Vigilia di Coppa Italia in casa Milan, domani a San Siro arriva la Lazio per la seconda sfida in tre giorni dopo il 2-1 rossonero, condito di polemiche, in campionato. Gennaro Gattuso ha deciso di 'disertare' la conferenza stampa e ha mandato a parlare il match winner di domenica, Bonaventura, e quello che forse è stato il migliore in campo, Çalhanoğlu.

Esordisce il centrocampista azzurro: "Sarà dura affrontare la Lazio, che è una grande squadra che difende bene e attacca meglio, sarà un test importante per noi. Sicuramente ci teniamo a fare bene, vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia e c’è in palio la finale. Non vogliamo ripetere cose che sono successe in passato, quando abbiamo fatto grandi partite senza dare continuità, l’obiettivo per domani è fare una grande partita”.

Il Milan è in crescita e Bonaventura non ha dubbi, il merito è di Gattuso: "Ogni allenatore ha il suo modo di allenare, Gattuso nella sua testa ha di farci lavorare con grandissima intensità in settimana, con carichi di lavoro superiori a quelli che avevamo prima. Io credo che uno gioca la domenica come si allena in settimana. Avere solo intensità non fa vincere le partite, servono altre cose, ma adesso a livello atletico la squadra è a un buon livello”.

Gli fa eco il suo compagno turco, che con Ringhio in panchina sembra rinato: "Sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo, dopo l’infortunio mi è servito molto tempo per tornare al mio livello, sono felice anche perchè ho trovato un allenatore che mi ha dato molta fiducia, che parla molto con me e che mi ha aiutato a ritrovare la forma. Da quando c’è Gattuso sono più motivato e sto tornando chi ero, sono molto felice. Rispetto tutti gli allenatori e le loro idee di gioco, anche Montella - continua il turco - ma io non avevo mai fatto il 3-5-2 prima e per questo avevo qualche difficoltà ad ambientarmi. Posso dire che nel ruolo che ho adesso, che mi ha dato Gattuso, mi trovo a mio agio”.

Infine il fantasista, proveniente dalla Bundesliga, dà un proprio parere sulla Serie A: "Qui contano molto di più la tattica e l’esperienza, è molto difficile rispetto alla Bundesliga. Quando una squadra passa in vantaggio si chiude in difesa per non prendere gol, in Germania si gioca molto più in attacco, senza timore. Le squadre che mi hanno colpito di più? Ovviamente Juventus e Napoli”.