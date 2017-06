Mijatovic nei guai con il fisco spagnolo: denunciato per 190 mila euro

Predrag Mijatovic, ex giocatore del Real Madrid e della Fiorentina, nonché ex ds del club madridista, è stato denunciato dalla Procura della capitale spagnola per il presunto mancato pagamento di 190 mila euro di tasse dovute all'Agenzia delle entrate nel 2011. Secondo la Procura, riferisce El Confidencial, Mijatovic non avrebbe denunciato al Fisco redditi per 347mila euro.



Quello del 48enne ex attaccante è l'ultimo nome in una lunga lista di calciatori, ex o ancora in attività, con problemi con il Fisco spagnolo: fra gli altri, Leo Messi, Neymar jr, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Dani Alves, Javier Mascherano, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Fabio Coentrao e Ricardo Carvalho.