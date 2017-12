Mijatovic: "Di Livio mi disse che perse un miliardo per colpa mia"

Quello che Predrag Mijatovic ripete sempre è che il gol decisivo realizzato alla Juve nella finale di Champions del 1998 non era affatto irregolare, o almeno, non c'è alcuna certezza che lo fosse, perché secondo lui Pessotto, non inquadrato, lo teneva in gioco. Quello che ha detto ad As nel'ultima intervista, invece, è piuttosto inedito: ecco il retroscena svelato dall'ex attaccante del Real Madrid.



"Fu una rete particolare - spiega Mijatovic -, dato che fu l’unica che misi a segno in tutta la competizione, giocando tutte le partite. Quella palla quasi non voleva entrare, un diagonale millimetrico. Fuorigioco? Nessuno in quel momento aveva protestato. Ricordo, però, quando sono andato alla Fiorentina che Di Livio mi accolse ridendo dicendomi che gli avevo fatto perdere un miliardo di lire...". I due hanno giocato insieme in viola dal 1999 al 2002.



"Eravamo un grande gruppo, tutti buoni amici - rivela Mijatovic su quel Real - Avevamo fame di successi e la vittoria di Champions fu la felice conclusione della nostra stagione. Heynckes (ora al Bayern, n.d.r.) era ed è un grande allenatore. Abbiamo imparato tanto da lui. Voleva giocatori con grinta, che non mollavano mai. Professionale fino alla fine, sapeva che dopo Amsterdam non avrebbe continuato sulla panchina del Real".