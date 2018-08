Mihajlovic: "Faccio causa allo Sporting Lisbona, mai vista una cosa così"

Sinisa Mihajlovic senza panchina in questo inizio stagione 2018/19, colpa dell'accordo naufragato con lo Sporting Lisbona che il serbo racconta così: "Avevo accettato con entusiasmo l'offerta portoghese - le parole alla Gazzetta dello Sport - informandomi e prendendo le giuste precauzioni visto che per me si trattava di andare in un campionato mai provato prima. Ho parlato a lungo con l'ex presidente De Carvalho, anche di calciomercato, pensando a come sostituire eventuali partenze di giocatori che avevano fatto causa".



E invece va tutto a rotoli: "Il 18 giugno io e il mo staff abbiamo firmato un triennale che sarebbe partito il primo luglio. Ma pochi giorni l'assemblea dei soci estromette De Carvalho e il 27 giugno mi comunica l'esonero per giusta causa perché non avrei superato il periodo di prova previsto dai regolamenti portoghesi. Una motivazione infondata: il contratto partiva a luglio, io ero ancora in vacanza".



Ora Mihajlovic adirà per vie legali: "Mai mi sarei aspettato invece che in panchina mi sarei ritrovato in un’aula di tribunale a far valere i miei diritti calpestati. Procederò davanti al TAS di Losanna per ottenere il risarcimento in caso di esonero. In 30 anni da calciatore e allenatore mai avevo assistito ad un comportamento simile".