Miami, Nesta: "Allenare in Italia? Qualche proposta l'ho ricevuta..."

Il playoff Mondiale tra Italia e Svezia, i pronostici sul campionato italiano, gli eredi e il suo futuro. Alessandro Nesta a 360° in un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico del Miami ed ex difensore di Lazio e Milan.



"Lo spareggio è molto pericoloso. Nel 1997 mi avvicinai alla doppia sfida con la Russia con tanto timore perché se sei l'Italia hai solo da perdere. La pressione è palpabile. Consiglio agli azzurri di essere forti e di dimostrare quello che valgono. Per la Svezia giocare contro la squadra di Ventura sarà uno stimolo, ma sanno che sulla carta sono inferiori come giocatori e tradizione. Sarei stato più preoccupato se ci fosse stato Ibra? Sicuramente: è fortissimo e un altro come lui lo Svezia non lo ha".



"Chi è il nuovo Nesta? Rugani, Romagnoli e Caldara. Spero facciano una carriera come la mia e quella di Cannavaro, ma per crescere devono giocare la Champions".



"Mi aspetto un testa a testa tra Juve e Napoli. Vinceranno ancora i bianconeri anche se poche squadre in Europa giocano bene il Napoli. Il calcio di Sarri è bello ma dispendioso e se non hai una rosa ampia... Il tecnico azzurro è un grande: insieme a Conte è l'allenatore che studio di più".



"Il Milan non è ancora decollato e ci sono tanti problemi. Quando cambi tanto è inevitabile ma Montella è un ottimo tecnico. Fare il suo lavoro al Milan è complicato come si è visto negli ultimi anni. Inter da titolo? Spalletti è un uragano: ha una personalità travolgente, grandi idee e lo metto tra i migliori, ma Allegri ha una rosa troppo più forte di quella dell'Inter".



"Allenare in Italia? Speriamo... Qualche proposta l'ho ricevuta, avevo però il contratto con Miami. Quale squadra sceglierei tra Lazio e Milan? Non ci casco. In futuro, quando sarò pronto, mi auguro di allenarle entrambe".