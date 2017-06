Messico: per Camoranesi risoluzione consensuale con il Cafetaleros di Tapachula

Mauro German Camoranesi non è più l'allenatore del Cafetaleros di Tapachula. L'ex giocatore della Juventus ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla formazione di serie B messicana nello stato del Chiapas. E' stata fatale la sconfitta per 2-1 contro il Loros de Colima. Lo ha reso noto il club, attraverso un comunicato diffuso su Twitter e Facebook, che ha ringraziato Camoranesi e il suo staff tecnico per la professionalità dimostrata.

Por este medio informamos que @CamoranesiMG ha dejado la Dirección Técnica del club. ¡Suerte en los próximos proyectos!#SoyCafetalero pic.twitter.com/6nMz0olUTX — CafetalerosTapachula (@CafetalerosTap) 23 gennaio 2017