Messico, giocatore dà una testata all'arbitro e lo uccide

Incredibile episodio di violenza in Canarios-Rojo Gomez, partita amatoriale in Messico: dopo aver ricevuto un cartellino rosso, Ruben Rivera Vazquez ha colpito con una testata l'arbitro Victor Trejo e lo ha ucciso.



Durante il match, Vazquez ha commesso un brutto fallo su un avversario, punito dall'arbitro con una espulsione diretta. Alla vista del cartellino rosso - questa la ricostruzione del sito messicano Criterio Hidalgo - il giocatore ha tirato una testata al direttore di gara, causandogli una grande emorragia e la conseguente morte, constatata dall'ambulanza arriva sul posto.



Accortosi del gesto, Vazquez è scappato dal campo, è salito in auto ed è attualmente ancora ricercato.