Messico, Carolina Jaramillo è la prima calciatrice in una squadra maschile

L'Atetico Baja, formazione messicana che milita nella Major Arena Soccer League, ha ingaggiato la calciatrice Carolina Jaramilla. Si tratta del primo caso nella storia di una donna che gioca in una formazione maschile a livello professionistico. Il debutto è previsto questa domenica contro i Coyotes de El Paso.



"Sento i commenti delle persone, alcuni dicono che non è giusto e altri mi sostengono. Ma per me si tratta di una sfida. Darò il meglio di me stessa per difendere la maglia dell'Atletico Baja" ha spiegato la Jaramilla, che milita gioca anche nelle fila del Xolos de Tijuana (squadra femminile), nella conferenza stampa di presentazione. Una grande sfida senza dubbio, soprattutto contro i numerosi pregiudizi...