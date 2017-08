Messi-Roccuzzo, "Il matrimonio dei miserabili": solo 37 euro a testa

Il matrimonio del secolo, così ribattezzato dai media argentini, si è trasformato nel “Matrimonio dei miserabili”. Ad etichettare in questo modo le nozze di Lionel Messi e Antonela Roccuzzo dello scorso 30 giugno è stato il quotidiano argentino “Clarìn”, che ha reso noto che in totale i 250 invitati vip delle nozze hanno donato alla Ong 'Techo Argentina' soltanto 11mila dollari, circa 37 euro a testa.

La coppia aveva chiesto di non ricevere regali, ma aveva invece raccomandato agli ospiti di donare un contributo alla Ong. Forse però avrebbero fatto meglio a indicare anche una cifra minima... Tra i partecipanti alla festa anche alcuni compagni di Messi del Barcellona come Neymar e Luis Suárez e molti dei migliori giocatori del calcio argentino, che ricevono stipendi multimilionari.

L’Ong ha evitato di parlare di cifre nella sua dichiarazione: “Fedeli ai nostri principi di trasparenza, vogliamo far sapere che finora 10 rifugi di emergenza sono stati costruiti”. Al di là dei risultati della raccolta delle donazioni durante il matrimonio, l’Ong ha ringraziato la famiglia Messi-Roccuzzo “per il suo gesto di impegno per le comunità più vulnerabili in Argentina”. “Ci auguriamo che molti di più saranno incoraggiati a sostenere tali iniziative, e con la visibilità collaborare a mettere la questione all’ordine del giorno”, ha spiegato l’organizzazione.