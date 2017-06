Messi ordina il silenzio: "Accuse gravi a Lavezzi, non parleremo"

Sale la tensione in casa Argentina, dove la netta vittoria contro la Colombia non è bastata a cancellare le polemiche degli ultimi giorni. Messi e compagni, anzi, hanno rincarato la dose, dichiarando una guerra fredda alla stampa, dopo il caso Lavezzi.



Il 'Pocho', non convocato da Bauza ufficialmente per scelta tecnica, era stato vittima di alcune insinuazioni da parte di un giornalista argentino, che l'aveva accusato di consumare marijuana in ritiro. L'ex Napoli ha già scelto di tutelarsi e ha minacciato di ricorrere ad azioni legali, come ha asserito in un tweet: "Un'accusa che ha creato gravi problemi alla mia famiglia e al mio lavoro. Per questo sono pronto a iniziare azioni legali a mia tutela", le parole dell'attaccante.



Ma la forte presa di posizione di Lavezzi non ha esaurito l'ondata di polemiche, alimentate dalle parole di Messi in sala stampa dopo il match con la Colombia. "Non parleremo più con la stampa - l'annuncio di Messi -. Preferiamo affrontare così la questione piuttosto che mandare un comunicato. Come già sapete, stiamo per comunicare che abbiamo preso la decisione di non parlare più con la stampa. E sapete perché".



Il fuoriclasse del Barça ha chiarito la posizione sua e del gruppo: "Abbiamo ricevuto molte accuse, molta mancanza di rispetto e non abbiamo mai detto niente, però le accuse nei confronti del Pocho sono state molto gravi. Potete dirci che giochiamo bene o male, però non possiamo permettere che entriate nella vita privata di un calciatore. E' molto grave", ha concluso.