Messi, la quinta Scarpa d'Oro è a un passo

La manita si avvicina. E questa volta sarebbe tutta e soltanto sua. La quinta Scarpa d’Oro, per Lionel Messi, è a un passo. E il piede è sempre lo stesso, quel sinistro semplicemente magico. Il motorino Salah è ormai alle spalle, quando l'extraterrestre argentino decide di accelerare diventa imprendibile per chiunque. Lo ha fatto in Liga contro il Villarreal ed ecco servito il 34esimo gol.

Tre in più dell’egiziano, a due giornate dal termine del campionato. La sfida a distanza è ri-lanciata, insomma. Non solo a Momo ma anche a CR7. Il portoghese è insolitamente fermo a 25 gol e a 4 Scarpe d’Oro conquistate. Per il sorpasso manca quindi davvero poco. Quasi una formalità per atterrare in Russia con un doblete personale (Liga e Scarpa d'oro).

Il Mondiale è alle porte. La sua Argentina lo aspetta, perché senza di lui la Selecion non si accende. Molto meglio in campo, non in tribuna come l'ultima volta: una disfatta in amichevole contro la Spagna da cancellare al più presto, con lui ovviamante protagonista, pronto a rovesciare tutti i pronostici. La sua nuova sfida, quella più grande: portare la sua nazionale sul tetto più alto del mondo, con quella leadership e la giusta personalità che gli sono sempre mancate secondo i più critici. In blaugrana il discorso è diverso, le sue prodezze hanno trascinato il Barcellona alla conquista di un posto nella storia del calcio.

Messi, Messi, meravigliosamente Messi. Numeri da leggenda, gol che valgono oro, proprio come la scarpa che presto portebbe portarsi a casa prima di volare in Russia. A caccia dell'unico titolo che gli manca, per trasformare quell'ossessione in un sogno chiamato Mondiale.