Messi e la squalifica: "Nessun insulto, parlavo all'aria..."

"Le mie parole non erano affatto rivolte all'assistente, parlavo all'aria". Leo Messi si sarebbe giustificato così, secondo quanto riporta il quotidiano La Naciòn, nel ricorso inviato dalla Federcalcio argentina alla Fifa contro la squalifica di 4 turni inflitta al suo fuoriclasse, di cui uno già scontato contro la Bolivia. Nessun insulto, dunque: la stella del Barça, sostenuta virtualmente dai compagni di club e nazionale per la severità eccessiva della sanzione nei suoi confronti, nega di aver mai voluto ingiuriare il brasiliano Ricci alla fine del primo tempo di Argentina-Cile quando, colto anche dal labiale, Leo gli si era scagliato urlando "La concha de tu madre".



L'espressione, com'è noto, in Spagna e in Sudamerica è molto utilizzata e in effetti è un'imprecazione non rivolta necessariamente contro qualcuno di specifico. Il problema, per Messi, è che il giocatore puntava anche il dito contro lo stesso Ricci mentre pronunciava quelle parole. L'Argentina, ovviamente, si augura che la Fifa possa ridurre la sanzione, visto anche il primo risultato ottenuto senza Leo, una sconfitta pesantissima in Bolivia che ha complicato la strada verso la qualificazione al Mondiale.