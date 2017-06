Messi, cena da 37mila euro? "La gente ci crede pure..."

Lo scontrino nella foto metteva un po' d'ansia: per il risultato finale, certo, ma anche per la sua dimensione infinita. Un lungo, lunghissimo, pezzo di carta, con l'inquivocabile somma di 37.330 euro per una cena. Secondo l'impiegato del ristorante di Ibiza che l'ha pubblicata su Instagram, a pagare sarebbe stato Leo Messi, che di certo è uno dei non tantissimi uomini al mondo in grado di poterlo fare senza avere gli incubi la notte successiva. Era in compagnia di Suarez, Fabregas e rispettive consorti, avrebbero mangiato di tutto (fare l'elenco è superfluo) e bevuto 41 bottiglie di Dom Perignon.



Ma Leo Messi ha smentito tutto commentando la notizia di "Juez Central": "Ahahah, quante cose che inventano e la gente ci crede". Niente cena, insomma. O meglio, niente conto salato. Anche se con 37mila euro in meno Messi non diventerebbe certamente povero.