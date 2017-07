Messi-Barça ancora insieme, c'è l'accordo per il rinnovo

I 30 anni, il matrimonio e ora il rinnovo. L'annuncio è atteso a breve, ma l'accordo è raggiunto. Leo Messi prolunga il suo contratto fino al 2021, quando avrà 33 anni. Il Barcellona non fa filtrare indiscrezioni sull'ingaggio, che però dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni all'anno. La clausola rescissoria invece sarà di 300 milioni. Un legame che, a questo punto, appare destinato a durare fino al termine della carriera. La volontà della Pulce è di restare in Catalogna e alzare altri trofei con la maglia che lo ha consacrato uno dei più grandi di sempre.

Messi ha compiuto 30 anni lo scorso 24 giugno, sei giorni più tardi si è sposato con Antonela Roccuzzo a Rosario, sua città natale. Ora il nuovo contratto. Insomma un'estate intensa e felice per il campione argentino, che ora è ad Antigua in Luna di miele e non rientrerà prima del 12 luglio. Dovrà presenziare a un evento legato ai suoi sponsor in Giappone prima di riprendere il lavoro con il Barça.

Dal debutto in prima squadra nel 2004, Leo ha centrato 30 titoli in Catalogna e con Suarez e Neymar è intenzionato ad arricchire ancora la sua bacheca che conta quattro Champions League, otto titoli nella Liga, ma anche riconoscimenti individuali come il successo per cinque volte del Pallone d'Oro e per quattro della Scarpa d'Oro. Ha già superato quota 500 gol col Barça, ma ora avrà almeno altri tre anni per infrangere altri record.