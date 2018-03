Messi, arrestato il fratello: minacce con arma da fuoco

"Minacce con arma da fuoco": è questa l'accusa che ha portato la polizia ad arrestare Matias Messi, fratello maggiore di Leo. Tutto nasce in seguito a un incidente stradale che lo ha coinvolto nella notte a Villa Gesell, cittadina nelle vicinanze di Buenos Aires: secondo alcuni testimoni, dopo lo scontro la sua Land Rover e una Volkswagen, Matias sarebbe sceso dall'auto e avrebbe tirato fuori una pistola per minacciare l'altro conducente.



La polizia, secondo quanto rivela il portale Rosario 3, non avrebbe trovato alcun'arma nell'auto di Matias Messi, mentre, al contrario, avrebbe trovato sue spinelli con della marijuana. Il fratello della stella del Barcellona ha trascorso la notte in commissariato, poi è stato trasferito altrove per la deposizione. Già a novembre era finito nei guai dopo un altro incidente, stavolta in mare: in quel caso l'accusa era porto illegale di arma da fuoco.