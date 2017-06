Messi, 30 anni da genio: più di un giocatore

Ringo Star, uno che di successi se ne intende, un giorno disse che passati i 30 anni si ha la sensazione di aver avuto tutto dalla vita. Non è dato sapere cosa ne pensi Leo Messi, che celebra il compleanno fatidico. Di sicuro si è fatto un regalo particolare, pagando quasi mezzo milione di euro di multa al fisco spagnolo per chiudere la vicenda che lo avrebbe potuto perfino portare in galera per 21 mesi, insieme al suo cattivo consigliere, il padre Jorge, per un'evasione di 4 milioni di euro.



Ma storie extra campo a parte, il nome di Messi è legato indissolubilmente alla bellezza del gioco del calcio. Anche quest'anno, che il suo rivale storico Cristiano Ronaldo ha vinto tutto e lo raggiungerà a dicembre vincendo il quitno Pallone d'oro della storia. Perché se CR7 è bello, glamour e possente, Leo rappresenta il genio assoluto di un talento racchiuso in meno di 170 centimetri d'altezza e una malattia nel ritardo della crescita che lo ha spinto dalla sua Rosario, patria argentina, a Barcellona, dove lo hanno curato, lo hanno soprannominato "La Pulce" e hanno goduto della sua classe e dei suoi gol - 507 in 583 partite ufficiali - con annessi successi a raffica: 8 campionati spagnoli, 5 Coppe di Spagna, 7 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 3 Mondiali per club e 3 Supercoppe europee.



Un Messi...a pagano che incanta e suscita ammirazione e simpatia. Piccolo e unico, non troppo amato in Argentina - con la cui nazionale ha perso 4 finali, 3 di Coppa America e il Mondiale brasiliano - vive nei colori blaugrana. E se il Barcellona è più di un club, Messi è più di un giocatore. Un genio del pallone che a 30 anni prova a rivincere tutto quello che si può.

Marco Cherubini