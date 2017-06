Medel replica alle accuse: "Il collegio per i miei figli lo pago io"

Giornata movimentata per Gary Medel. Il giocatore dell'Inter si è sottoposto in Cile a esami diagnostici che hanno avuto esito negativo. Lo ha reso noto l'Inter sul proprio profilo Twitter. Il difensore nerazzurro era uscito ad inizio secondo tempo della partita contro il Torino per un problema ai flessori della coscia destra. Partito per il Cile, rispondendo alla convocazione della sua Nazionale, è stato valutato dallo staff medico della Roja che non ha riscontrato nessuna lesione.



Sul fronte extracalcio Medel si è invece difendere dalle accuse secondo le quali i figli del giocatore, rimasti in patria con l'ex moglie, ricevono una borsa di studio destinata a bambini di famiglie economicamente disagiate. Il Pitbull ha risposto in maniera secca su Twitter: "Il collegio per i miei figli lo pago io. Se mai per sbaglio siamo finiti nella lista dei beneficiari, la madre ha sempre rifiutato quei soldi. Certe televisioni prima di mandare in onda bugie dovrebbero verificare che cosa stanno dicendo".

Chilevision MIENTE. El colegio de mis hijos LO PAGO YO !!! pic.twitter.com/W5ogF5Eh5q — Gary Medel (@MedelPitbull) March 21, 2017