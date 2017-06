Mazzone fa 80 anni, gli auguri di Roby Baggio: "Sei un mito"

La corsa infinita sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta, il suo calcio organizzato e il suo semplicissimo modo di fare: Carletto Mazzone è un simbolo del calcio italiano, il veterano degli allenatori con 795 panchine in Serie A e oggi che il suo volto non compare più in tv è ancora più bello fargli gli auguri per i suoi 80 anni che compirà domenica: "Vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno già facendo gli auguri", ha detto qualche giorno fa, in anticipo, all'Ansa."Ho ricevuto molti inviti: ringrazio tutti per l'attenzione ma, come ho sempre fatto, preferisco trascorrere la festa di compleanno lontano dai riflettori, in forma privata, con la mia famiglia".



Auguri speciali gli sono arrivati da Roberto Baggio, che gli ha scritto una lettera sul Corriere della Sera: "Caro mister, domani raggiungi un traguardo importante e volevo dirti quale enorme privilegio sia stato vivere insieme a te, a Brescia, tre anni della mia carriera. Ti sarò sempre grato e riconoscente, rimpiango solo di averti incontrato troppo tardi. Il legame tra di noi, però, è stato subito speciale. Ho apprezzato il Mazzone professionista e ho amato l’uomo Carlo; sei dotato di una sensibilità senza pari, da fuoriclasse. Vedo con piacere che l’Italia intera ti sta celebrando, ti meriti questo affetto perché sei un mito vero e autentico. Io ti lascio ai festeggiamenti in famiglia, so che stai bene e verrò presto a trovarti e abbracciarti. Tanti auguri Carletto, sei grande".



La carriera di Mazzone cominciò ad Ascoli nel 1968: poi Fiorentina, Catanzaro, Lecce, Cagliari, Roma, Napoli, Bologna, Perugia e Livorno. Ha allenato campioni del calibro di Totti, Roby Baggio, Pirlo, Balbo, Fonseca, Antognoni, Francescoli, Signori, Giannini. Molti dei suoi allievi sono diventati allenatori di successo: Conte, Guardiola e Ranieri, ma anche Iachini, Carillo, Mihajlovic, Mandorlini, Novellino, Menichini, Nicolini, Bisoli e tanti altri. Ha lasciato il segno e il calcio italiano gli è ancora grato.