Mazzarri torna sul suo passato: "Inter? Il tempo è galantuomo"

Walter Mazzarri ha iniziato quest'anno una nuova avventura in Premier League con il Watford, ma non dimentica il passato, in particolare quello alla guida dell'Inter. "Ero dispiaciuto per non aver avuto potuto concludere il ciclo che avevamo avviato, riportando la squadra in Europa. C’era il rammarico di non aver potuto completare il lavoro. Ma sono abituato a guardare avanti" spiega il tecnico, esonerato dalla società nerazzurra, in un'intervista al Corriere della Sera. Dopo di lui le cose ad Appiano Gentile non sono migliorate e anche adesso de Boer è in difficoltà: "Il tempo è galantuomo. Quando una società sceglie un allenatore dovrebbe farlo in maniera convinta. Dargli il tempo giusto per esprimere le proprie idee di calcio".



Differente l'esperienza vissuta al Napoli, portato in Champions League: "Fu un percorso avvincente, un salto di qualità anche inatteso. Il Napoli oggi è un club con un progetto importante, ma inevitabilmente diverso da quello della Juventus. L’idea è quella di restare competitivi, attestarsi nelle zone alte della classifica". In azzurro Mazzarri ha allenato Hamsik: "Come tipologia di giocatore è il top. Ha un’intelligenza tattica straordinaria, Datemi una squadra di 20 Hamsik e vinco tutto".



Dal passato al presente, in Inghilterra: "La Premier è affascinante. Il progetto dei Pozzo al Watford mi è piaciuto subito, posso condividere con il presidente il mio modo di fare calcio e togliermi qualche soddisfazione. La quotidianità qui è più vicina al mio modo di essere: il rigore, il rispetto delle regole, l’ordine. Si parte dalle regole per vincere".



Nel campionato inglese Mazzarri ha già incrociato e battuto 3-1 il Chelsea di Mourinho: "Al mio arrivo all’Inter mi fece auguri e complimenti. Poi ogni tanto è capitato di incontrarci e scambiarci pareri. Dopo la partita ci siamo confrontati su diverse cose. Questa è la cultura calcistica che mi piace".